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ВСУ уничтожила за сутки вертолет, 10 дронов, 8 танков и 1010 российских оккупантов
С начала полномасштабной войны РФ потеряла на войне у Украины более 221,4 тыс. оккупантов, 3997 танков, 306 вертолетов и 3393 беспилотника
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля 2022 года по 20 июня 2023 года Россия потеряла:
- личного состава – около 221 460 (+1010) человек,
- танков ‒ 3997 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7750 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 3888 (+23) ед,
- РСЗО – 614 (+4) ед,
- средства ПВО ‒ 372 (+2) ед,
- самолетов – 314 (+0) ед,
- вертолетов – 306 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3393 (+10),
- крылатые ракеты ‒ 1214 (+3),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6645 (+32) ед,
- специальная техника – 531 (+5).
Окончательные данные уточняются.
- Также на ночь 20 июня российское войско нанесло очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Украинскому ПВО удалось сбить 28 "шахедов".
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