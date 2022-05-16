Об этом сообщают Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины.

Две морские вражеские мины вынесло на побережье рядом с Одессой из-за штормовой погоды. В воскресенье, 15 мая, специалисты военно-морских сил на месте изъяли их и обезвредили с помощью подрыва.

15 мая авиация Воздушных сил ВСУ уничтожила переправу российских военных через реку Ингулец.