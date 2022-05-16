ВСУ уничтожения на побережье возле Одессы 2 морские вражеские мины
Подрывная команда военно-морских сил обезвредила 2 морских вражеских мины, которые вынесло на побережье близ Одессы
Об этом сообщают Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины.
Две морские вражеские мины вынесло на побережье рядом с Одессой из-за штормовой погоды. В воскресенье, 15 мая, специалисты военно-морских сил на месте изъяли их и обезвредили с помощью подрыва.
-
15 мая авиация Воздушных сил ВСУ уничтожила переправу российских военных через реку Ингулец.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.6Продажа 33.29
- Актуальное
- Важное