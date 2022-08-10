САУ PzH 2000 как совершенное произведение немецких оружейников

Самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 разработана немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall – работы над этим образцом начались в 1986 году, а контракт на поставку САУ PzH 2000 немецкой армии был заключен в 1996 году. Сейчас эта артиллерийская установка по праву считается одной из лучших в мире, сочетая в себе высокие показатели мобильности, дальности, скорострельности и точности.

Начнем с ходовых характеристик этой машины – с двигателем MTU 881 Ka-500 мощностью 1000 л. с. PzH 2000 может развивать скорость в 67 км/ч по шоссе и 45 км/ч по пересеченной местности. Запас хода – 420 км. САУ PzH 2000 способна преодолевать угол подъема в 45 градусов и преграды высотой до 1 метра. Кроме того, эта САУ имеет отличную проходимость — 56-тонная машина может преодолевать все почвы благодаря гусеничному ходу.

Одно из важнейших преимуществ этой 155-мм САУ – дальнобойность. Даже "штатным" снарядом DM121 Boattail эта САУ может выстрелить на расстояние от 30 до 36 км, тогда как "контрбатарейный" ERFB с улучшенной баллистикой достанет врага на расстоянии от 40 до 47 км. Артустановке PzH 2000 также принадлежит мировой рекорд по дальности выстрела из ствола длиной 52 калибра — в 2019 году этой САУ удалось произвести выстрел на дальность в 67 км.

В конце концов, PzH 2000 может похвастаться и высокой скорострельностью – эта артиллерийская установка способна "угощать" врага 10-12 выстрелами в минуту, кроме того, имеет опцию стрельбы "очередью", когда первые три снаряда выпускаются за девять секунд. В то же время, высокая точность PzH 2000 обеспечивается современной цифровой системой управления огнем с баллистическим радаром. Кстати, она также позволяет САУ совершать огневой прием MRSI — Multiple Round Simultaneous Impact, когда САУ подряд выпускает несколько снарядов (в этом случае — 5 и менее), летящих по разной траектории, но одновременно попадающих в цель.

САУ PzH 2000: "двойные сюрпризы" для армии РФ

Вооруженные Силы Украины используют САУ PzH 2000 уже больше месяца — первые артустановки наши военные получили в конце июня этого года. К концу июля ВСУ имели в своем активе по меньшей мере 15 единиц PzH 2000 — 10 из них Украине передала Германия, еще пять — Нидерланды. В общей сложности союзники согласились поставить Украине 18 этих САУ — на полноценный артиллерийский дивизион.

Фото: Gettyimages

Кроме того, стоит упомянуть и о том, что в конце июля Федеральное правительство Германии согласовало продажу Украине сразу 100 САУ PzH 2000 в рамках контракта на 1,7 млрд евро.

В то же время в контексте поставок Украине современных артиллерийских установок PzH 2000 стоит упомянуть и о том, что ВСУ также получили от Германии и партию новейших снарядов — речь идет, в частности, о таком артиллерийском боеприпасе, как SMArt 155, который позволяет одним выстрелом поразить разу две цели.

Например, на видео выше отчетливо видно, как вместе со взрывающимся в воздухе снарядом над ЗРГК "Панцирь" почти одновременно прилетает и второй боеприпас, который, вероятно, поразил цель за деревом.

В заключение стоит добавить следующее: Вооруженные силы Украины настолько активно используют PzH 2000 на поле боя, что Германия откроет для Украины центр обслуживания этих САУ в Польше. Это связано с тем, что, во-первых, при норме использования снарядов на одну САУ в 100 единиц в сутки, ВСУ используют эти артустановки чуть ли не в режиме 24/7 и, во-вторых, ьют врага из этих САУ преимущественно на максимальную дальность, что также дает серьезную нагрузку на систему. А пока немцы готовятся развернуть ремонт этих САУ в Польше, Бундесвер предоставил ВСУ все необходимые запасные части для решения текущих проблем.