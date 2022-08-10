ВСУ уничтожают врага одной из лучших САУ мира: чем удивляет немецкая PzH 2000 на поле боя
Вооруженные силы Украины бросают в бой против российской армии лучшие самоходные артиллерийские установки мира, одна из которых — мощная немецкая САУ PzH 2000. Причем наши военные так активно используют эти артустановки на поле боя, что Германия объявила об открытии центра сервисного обслуживания этого оружия иблизи границы Украины. Но об этом — чуть позже
САУ PzH 2000 как совершенное произведение немецких оружейников
Самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 разработана немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall – работы над этим образцом начались в 1986 году, а контракт на поставку САУ PzH 2000 немецкой армии был заключен в 1996 году. Сейчас эта артиллерийская установка по праву считается одной из лучших в мире, сочетая в себе высокие показатели мобильности, дальности, скорострельности и точности.
Начнем с ходовых характеристик этой машины – с двигателем MTU 881 Ka-500 мощностью 1000 л. с. PzH 2000 может развивать скорость в 67 км/ч по шоссе и 45 км/ч по пересеченной местности. Запас хода – 420 км. САУ PzH 2000 способна преодолевать угол подъема в 45 градусов и преграды высотой до 1 метра. Кроме того, эта САУ имеет отличную проходимость — 56-тонная машина может преодолевать все почвы благодаря гусеничному ходу.
Одно из важнейших преимуществ этой 155-мм САУ – дальнобойность. Даже "штатным" снарядом DM121 Boattail эта САУ может выстрелить на расстояние от 30 до 36 км, тогда как "контрбатарейный" ERFB с улучшенной баллистикой достанет врага на расстоянии от 40 до 47 км. Артустановке PzH 2000 также принадлежит мировой рекорд по дальности выстрела из ствола длиной 52 калибра — в 2019 году этой САУ удалось произвести выстрел на дальность в 67 км.
В конце концов, PzH 2000 может похвастаться и высокой скорострельностью – эта артиллерийская установка способна "угощать" врага 10-12 выстрелами в минуту, кроме того, имеет опцию стрельбы "очередью", когда первые три снаряда выпускаются за девять секунд. В то же время, высокая точность PzH 2000 обеспечивается современной цифровой системой управления огнем с баллистическим радаром. Кстати, она также позволяет САУ совершать огневой прием MRSI — Multiple Round Simultaneous Impact, когда САУ подряд выпускает несколько снарядов (в этом случае — 5 и менее), летящих по разной траектории, но одновременно попадающих в цель.
САУ PzH 2000: "двойные сюрпризы" для армии РФ
Вооруженные Силы Украины используют САУ PzH 2000 уже больше месяца — первые артустановки наши военные получили в конце июня этого года. К концу июля ВСУ имели в своем активе по меньшей мере 15 единиц PzH 2000 — 10 из них Украине передала Германия, еще пять — Нидерланды. В общей сложности союзники согласились поставить Украине 18 этих САУ — на полноценный артиллерийский дивизион.
Фото: Gettyimages
Кроме того, стоит упомянуть и о том, что в конце июля Федеральное правительство Германии согласовало продажу Украине сразу 100 САУ PzH 2000 в рамках контракта на 1,7 млрд евро.
В то же время в контексте поставок Украине современных артиллерийских установок PzH 2000 стоит упомянуть и о том, что ВСУ также получили от Германии и партию новейших снарядов — речь идет, в частности, о таком артиллерийском боеприпасе, как SMArt 155, который позволяет одним выстрелом поразить разу две цели.
Например, на видео выше отчетливо видно, как вместе со взрывающимся в воздухе снарядом над ЗРГК "Панцирь" почти одновременно прилетает и второй боеприпас, который, вероятно, поразил цель за деревом.
В заключение стоит добавить следующее: Вооруженные силы Украины настолько активно используют PzH 2000 на поле боя, что Германия откроет для Украины центр обслуживания этих САУ в Польше. Это связано с тем, что, во-первых, при норме использования снарядов на одну САУ в 100 единиц в сутки, ВСУ используют эти артустановки чуть ли не в режиме 24/7 и, во-вторых, ьют врага из этих САУ преимущественно на максимальную дальность, что также дает серьезную нагрузку на систему. А пока немцы готовятся развернуть ремонт этих САУ в Польше, Бундесвер предоставил ВСУ все необходимые запасные части для решения текущих проблем.
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