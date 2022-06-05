ВСУ уничтожают наступательные подразделения России в Северодонецке, - Згурец
Военный эксперт Defence Express Сергей Згурец считает, что в Северодонецке есть резервы, позволяющие сдерживать противника
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Динамика в Северодонецке происходит в нашу пользу, но риски сохраняются. Чем больше мы наносим врагу ущерб, тем больше ложь со стороны РФ. Их беспокоит, что мы совершаем обстрелы и атаки по их войскам из Лисичанска с помощью артиллерии, подтянутой из Центральной части Украины. Мы усилили свои огневые мощности. Качество работы нашей пехоты в местных кварталах намного выше, чем РФ. Мы пытаемся уничтожать наступательные подразделения в городе и подтягиваем резервы", - подчеркнул Згурец.
Также военный эксперт добавил, что существует несколько направлений, где враг продолжает вести боевые действия.
"Он накапливает силы, с попыткой провести наступательные действия – это Изюм, Лиман, где продолжаются бои. У россиян они не были успешными, хотя активными. Но направление от Попасной в сторону Бахмута. Генеральный штаб контролирует эти направления. Продвижение нет. Очень важное значение имеет контроль над мостами между Северодонецком и Лисичанском – эта угроза еще сохраняется", – отметил Згурец.
- Благодаря удачной контратаке в Северодонецке украинские военные остановили наступление россиян в Луганской области
- ВСУ проводят успешное наступление в Северодонецке и пока не рассматривают планы возможного отступления из города
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