Об этом в эфире телемарафона информирует секретарь СНБО Украины Алексей Данилов .

"Наши воины уничтожают их (россиян, - ред.), как шинкуют капусту. Все то, что они сейчас затеяли, это будет упираться в наши ВСУ", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что тактика России - это использование войска, в частности кадыровцев, как "мясо", в результате этого подавляющее большинство остается на том поле боя.

"Вопрос, на сколько у них хватит этого безумия, тех людей, которых совсем не жалко. Наша задача пройти этот путь в нашей исторической жизни к победе", - заверил Данилов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал , что Россия готовится к обострению ситуации в феврале, а соратник Медведчука проводит встречи с европейцами и склоняет к подписанию "мирных" соглашений в формате "Минск-3".

Также сегодня Данилов сказал, что Вооруженные Силы Украины в считанные недели освоят танки Leopard, которые наша страна получит от Польши.