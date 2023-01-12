"ВСУ уничтожают их, как шинкуют капусту. Вопрос, на сколько хватит их безумия", - Данилов о тактике россиян
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что ВСУ уничтожают российское войско, "как шинкуют капусту", вопрос - на сколько хватит "их безумия"
Об этом в эфире телемарафона информирует секретарь СНБО Украины Алексей Данилов .
"Наши воины уничтожают их (россиян, - ред.), как шинкуют капусту. Все то, что они сейчас затеяли, это будет упираться в наши ВСУ", - сказал Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что тактика России - это использование войска, в частности кадыровцев, как "мясо", в результате этого подавляющее большинство остается на том поле боя.
"Вопрос, на сколько у них хватит этого безумия, тех людей, которых совсем не жалко. Наша задача пройти этот путь в нашей исторической жизни к победе", - заверил Данилов.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал , что Россия готовится к обострению ситуации в феврале, а соратник Медведчука проводит встречи с европейцами и склоняет к подписанию "мирных" соглашений в формате "Минск-3".
- Также сегодня Данилов сказал, что Вооруженные Силы Украины в считанные недели освоят танки Leopard, которые наша страна получит от Польши.
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