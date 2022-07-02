ВСУ умело используют HIMARS, чтобы поражать командные пункты россиян, - Пентагон

Об этом заявил представитель Минобороны США, передает CNN.

"Украинские вооруженные силы добились значительного успеха, используя предоставленные им системы HIMARS для поражения вражеских командных пунктов. Украинцы теперь могут тщательно выбирать цели, которые будут подрывать усилия России, и уничтожать их более систематично, чем тогда, когда воевать приходилось артиллерийскими системами меньшей дальности", - отметил высокопоставленный чиновник минобороны США.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что Россия хорошо знала о том, что она поразила торговый центр в Кременчуге, опровергнув заявления Москвы, якобы она не наносит ударов по гражданским целям. Также представитель Пентагона отметил, что использованная в атаке ракета была разработана как противокорабельное оружие, поэтому вообще не предназначена для использования в людных городских условиях.