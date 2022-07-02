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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией ВСУ умело используют HIMARS, чтобы поражать командные пункты россиян, - Пентагон

ВСУ умело используют HIMARS, чтобы поражать командные пункты россиян, - Пентагон

2 июля, 2022 суббота
02:31
война с Россией

Украина добилась успеха, используя предоставленные ей системы залпового огня для поражения российских командных пунктов

Об этом заявил представитель Минобороны США, передает CNN.

"Украинские вооруженные силы добились значительного успеха, используя предоставленные им системы HIMARS для поражения вражеских командных пунктов. Украинцы теперь могут тщательно выбирать цели, которые будут подрывать усилия России, и уничтожать их более систематично, чем тогда, когда воевать приходилось артиллерийскими системами меньшей дальности", - отметил высокопоставленный чиновник минобороны США.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что Россия хорошо знала о том, что она поразила торговый центр в Кременчуге, опровергнув заявления Москвы, якобы она не наносит ударов по гражданским целям. Также представитель Пентагона отметил, что использованная в атаке ракета была разработана как противокорабельное оружие, поэтому вообще не предназначена для использования в людных городских условиях.

  • Напомним, 25 июня Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как реактивные системы залпового огня HIMARS работают на фронте.
  • 29 июня экскомандующий армией США в Европе Бен Годжес рассказал, сколько систем HIMARS нужно Украине, чтобы отбросить россиян на позиции 23 февраля.
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