ВСУ улучшили свое тактическое положение на Донецком направлении, – полковник Дмитрашковский
Российские оккупанты продолжают атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях. Однако ВСУ улучшили свое тактическое положение в Донецкой области
Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.
По его словам, в Донецкой области появились подразделения российских спецназовцев, которые пытаются вернуть утраченные позиции.
"Там они пытаются сосредоточить силы, но им ничего не удается. На Донецком направлении нам удалось улучшить свое тактическое положение. То есть мы заняли некоторые стратегически важные позиции", - сказал полковник.
- В конце марта Дмитрашковский говорил , что интенсивность наступательных действий врага на Авдеевском направлении несколько снизилась.
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