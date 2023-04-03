Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.

По его словам, в Донецкой области появились подразделения российских спецназовцев, которые пытаются вернуть утраченные позиции.

"Там они пытаются сосредоточить силы, но им ничего не удается. На Донецком направлении нам удалось улучшить свое тактическое положение. То есть мы заняли некоторые стратегически важные позиции", - сказал полковник.