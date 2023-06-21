ВСУ улучшают тактические позиции вблизи Угледара, - военнослужащий Войтко
Вокруг города Угледар Донецкой области – продолжаются жесткие бои. ВСУ улучшают свои тактические позиции возле города – наши подразделения уже осуществляют контратаки и понемногу отодвигают оккупантов
Об этом в эфире Еспресо заявил военнослужащий ВСУ Александр Войтко.
"Если мы говорим о самом Угледаре - продолжаются жесткие бои. ВСУ улучшают свои тактические позиции возле города. Западнее, в районе Великой Новоселки, россияне осуществили ряд контратак, но понесли потери в силе и технике и были вынуждены отступить. Наши подразделения работают по враждебным позициям южнее Макаровки и готовят к дальнейшему продвижению на юг", - сказал он.
Войтко добавил, что в целом движение около Угледара - это важно.
"Есть тактическое улучшение наших позиций. Изменилась ситуация по сравнению с зимой-весной, когда оккупанты пытались взять город штурмом. Сейчас уже наши подразделения уже осуществляют контратаки и понемногу отодвигают оккупантов. Это направление очень важно - недалеко от Угледара Волноваха. Это важный транспортный узел". И вообще направление на Мариуполь. Я думаю, все понимают важность Мариуполя. Когда нам удастся пройти первые защитные линии российских кафиров, дальше можно будет действовать на этом направлении в Мариуполь", - подытожил военный.
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