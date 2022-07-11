"ВСУ укротят аппетиті Путина": Кулеба ответил на упрощение Россией паспортизации украинцев призывом предоставить Украине больше тяжелого оружия
МИД Украины обнародовал заявление об указе президента РФ об упрощенном порядке предоставления российских паспортов гражданам Украины
Об этом идет речь на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.
В частности, МИД решительно осудил указ Путина и заявил, что это решение лидера РФ является очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, что противоречит нормам и принципам международного права.
Как напоминает МИД, в указе Путина говорилось о распространении действия предыдущих указов о паспортизации на все территории Украины, а не только на временно оккупированные регионы.
Как отмечает МИД Украины, такие действия России являются лишь подтверждением курса Кремля на захват украинских земель, уничтожение украинского государства и принудительную ассимиляцию украинской нации.
"Паспортизация украинских граждан юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для Украины. Зато Россия использует упрощенную процедуру выдачи паспортов для затягивания удавки на шеях жителей временно оккупированных территорий нашего государства, заставляя их участвовать в преступной деятельности оккупационных администраций и российской захватнической армии" говорится в заявлении.
Кроме того, нововведение Путина прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что попытка навязать украинцам российское гражданство ничтожна и обречена на провал.
"Украинским гражданам не нужно путинское гражданство. Этот указ ничтожен и свидетельствует лишь о захватнических аппетитах Путина. Я убежден, что Вооруженные Силы Украины их укротят при должной поддержке партнеров", - заявил Кулеба.
Он также отметил необходимость жесткой реакции мирового сообщества на действия лидера РФ.
"Сейчас критически важно усилить помощь нашему государству. Призываю партнеров к жесткой реакции на новые паспортные фантазии Путина: срочно предоставить Украине больше тяжелого вооружения и ввести новые экономические санкции против России", - сказал Кулеба.
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