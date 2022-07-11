Об этом идет речь на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.

В частности, МИД решительно осудил указ Путина и заявил, что это решение лидера РФ является очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, что противоречит нормам и принципам международного права.

Как напоминает МИД, в указе Путина говорилось о распространении действия предыдущих указов о паспортизации на все территории Украины, а не только на временно оккупированные регионы.

Как отмечает МИД Украины, такие действия России являются лишь подтверждением курса Кремля на захват украинских земель, уничтожение украинского государства и принудительную ассимиляцию украинской нации.

"Паспортизация украинских граждан юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для Украины. Зато Россия использует упрощенную процедуру выдачи паспортов для затягивания удавки на шеях жителей временно оккупированных территорий нашего государства, заставляя их участвовать в преступной деятельности оккупационных администраций и российской захватнической армии" говорится в заявлении.

Кроме того, нововведение Путина прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что попытка навязать украинцам российское гражданство ничтожна и обречена на провал.

"Украинским гражданам не нужно путинское гражданство. Этот указ ничтожен и свидетельствует лишь о захватнических аппетитах Путина. Я убежден, что Вооруженные Силы Украины их укротят при должной поддержке партнеров", - заявил Кулеба.

Он также отметил необходимость жесткой реакции мирового сообщества на действия лидера РФ.

"Сейчас критически важно усилить помощь нашему государству. Призываю партнеров к жесткой реакции на новые паспортные фантазии Путина: срочно предоставить Украине больше тяжелого вооружения и ввести новые экономические санкции против России", - сказал Кулеба.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb