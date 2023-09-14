Подлодка, корабль и 620 военных: потери России за сутки войны в Украине

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.23 ориентировочно составляли:

личного состава – около 270 970 (+620) человек

танков ‒ 4599 (+15)

боевых бронированных машин ‒ 8810 (+18)

артиллерийских систем – 5944 (+42)

РСЗО – 769 (+3)

средств ПВО ‒ 517 (+0)

самолетов – 315 (+0)

вертолетов – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4697 (+47)

крылатых ракет ‒ 1455 (+0)

кораблей /катеров ‒ 19 (+1)

подлодок ‒ 1 (+1)

автомобильной техники и автоцистерн – 8458 (+14)

специальной техники ‒ 889 (+5)

Данные уточняются.

Генштаб: ВСУ удерживают инициативу на Марьинском и Авдеевском направлениях, несмотря на штурм россиян

Об этом 14 сентября в утренней сводке сообщает Генштаб ВСУ.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении , уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах северо-восточнее Берестово Харьковской области, Белогоровки Лугангской области и Богдановки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районах Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" наши защитники стойко держат оборону Марьинки, где за прошедшие сутки противник предпринял 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Малой Токмачки и Вербового Запорожской области обернулись для окупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. В то же время на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия и отвоевывать нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы и наносить успешные поражения по тылам противника.

Армия РФ нанесла 2 ракетных и 92 авиационных удара по территории Украины

Отмечается, что сегодня ночью оккупанты атаковали Украину 22 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 17 были уничтожены средствами ПВО.

За прошедшие сутки на фронте произошло 29 боевых столкновений.

Враг нанес 2 ракетных и 92 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам. По уточненной информации, вчера оккупанты атаковали Украину 47 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 35 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получила припортовая инфраструктура, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Мороховец, Плетеневка, Петропавловка, Кисловка, Харьковской области; Степок Сумской области; Новоселовское, Новоегоровка, Белогоровка Луганской области, Сиверск, Спорное, Курдюмовка, Клещиевка, Красногоровка, Нью-Йорк Донецкой области; Работино, Запасное Запорожской области; Одрадокаменка, Приднепровское Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны поразили пункт управления и ЗРК врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражен 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 район сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, 15 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов и станция РЭБ противника.