ВСУ ударили Точкой-У по войскам захватчиков на аэродроме Бердянска и уничтожили вражескую технику
Украинские военные уничтожили технику российских войск, базировавшуюся на Бердянском аэродроме, с помощью Точки-У
Об этом сообщает Бердянский исполком и нардеп Дмитрий Разумков.
"5 минут назад Вооруженные Силы Украины нанесли удар Точкой-У по аэродрому Бердянска, где захватчики сосредоточили большое количество войск", - написал депутат.
В сообщении исполкома говорится, что ВСУ уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме ударом Точки-У.
Также сообщается, что в городе напряженная ситуация. Местных жителей просят не выходить без необходимости на улицу и сообщают, что "оккупанты шастают по городу".
Справка: "Точка У" – советский тактический (дивизионный) ракетный комплекс. Разработка началась в 1968 году в Коломенском КБ машиностроения. Официально принят на вооружение Советской Армии в 1975 году, хотя серийное производство ракет началось в 1973 году.
Модернизированный ракетный комплекс получил наименование 9К79-1 "Точка-У" и начал поступать в войска 1989 года. "Точка-У" имела увеличенную до 120 км дальность, и улучшенное до 95 м круговое вероятное отклонение.
- Напомним, 28 февраля в Бердянске Запорожской области российские кафиры застрелили мирного жителя, отказавшегося предоставить им телефон.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.58
-
EUR
Покупка 32.95Продажа 34.24
- Актуальное
- Важное