ВСУ ударили Точкой-У по войскам захватчиков на аэродроме Бердянска и уничтожили вражескую технику

Об этом сообщает Бердянский исполком и нардеп Дмитрий Разумков.



"5 минут назад Вооруженные Силы Украины нанесли удар Точкой-У по аэродрому Бердянска, где захватчики сосредоточили большое количество войск", - написал депутат.



В сообщении исполкома говорится, что ВСУ уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме ударом Точки-У.



Также сообщается, что в городе напряженная ситуация. Местных жителей просят не выходить без необходимости на улицу и сообщают, что "оккупанты шастают по городу".

Напомним, 28 февраля в Бердянске Запорожской области российские кафиры застрелили мирного жителя, отказавшегося предоставить им телефон.

Справка: "Точка У" – советский тактический (дивизионный) ракетный комплекс. Разработка началась в 1968 году в Коломенском КБ машиностроения. Официально принят на вооружение Советской Армии в 1975 году, хотя серийное производство ракет началось в 1973 году.Модернизированный ракетный комплекс получил наименование 9К79-1 "Точка-У" и начал поступать в войска 1989 года. "Точка-У" имела увеличенную до 120 км дальность, и улучшенное до 95 м круговое вероятное отклонение.