ВСУ ударили по вертолетам и аэродромам вблизи Луганска и Бердянска

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

"ВСУ нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов российских оккупационных войск вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска", - говорится в сообщении.

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