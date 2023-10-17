ВСУ ударили по вертолетам и аэродромам вблизи Луганска и Бердянска
В ночь с 16 на 17 октября украинские защитники нанесли удачный удар по российским вертолетам и аэродромам вблизи Луганска и Бердянска.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
"ВСУ нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов российских оккупационных войск вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска", - говорится в сообщении.
Больше деталей по состоянию на 6:55 нет.
- В течение суток, 16 октября, на фронте произошло 53 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
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