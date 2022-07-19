Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко в телеграмме.

Корреспондент выложил видео, на котором запечатлен Антоновский мост после работы наших военных.

Также в местных телеграмм-каналах сообщают о пожаре вблизи моста, где оккупанты разместили свое оружие и технику.

В эфире национального марафона советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань подтвердил, что ВСУ ударили по базе российских оккупантов, которая находилась возле Антоновского моста.

"Есть точное попадание в районе Антоновского моста, а именно между мостами через Днепр и Конку, возле кафе "Наири" и автостанции. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, расположилось именно военное подразделение, которое занималось охраной и был мощным блокпостом между мостами. Сейчас там мощный взрыв и поднимается дым. Это свидетельствует о том, что это было точечное уничтожение именно военного расположения орков у Антоновского моста", - рассказал на эфире Сергей Хлань.

Также местные жители сообщат о громких взрывах в Чернобыевке.