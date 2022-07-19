ВСУ ударили по стратегическому для РФ Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне
Украинская армия ударила по враждебным позициям близ Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне, который является стратегически важным для российских военных
Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко в телеграмме.
Корреспондент выложил видео, на котором запечатлен Антоновский мост после работы наших военных.
Также в местных телеграмм-каналах сообщают о пожаре вблизи моста, где оккупанты разместили свое оружие и технику.
В эфире национального марафона советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань подтвердил, что ВСУ ударили по базе российских оккупантов, которая находилась возле Антоновского моста.
"Есть точное попадание в районе Антоновского моста, а именно между мостами через Днепр и Конку, возле кафе "Наири" и автостанции. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, расположилось именно военное подразделение, которое занималось охраной и был мощным блокпостом между мостами. Сейчас там мощный взрыв и поднимается дым. Это свидетельствует о том, что это было точечное уничтожение именно военного расположения орков у Антоновского моста", - рассказал на эфире Сергей Хлань.
Также местные жители сообщат о громких взрывах в Чернобыевке.
- Во временно оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) снова слышны взрывы на военных объектах РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.06
Покупка 36.06Продажа 37.05
-
EUR
Покупка 36.17Продажа 37.37
- Актуальное
- Важное