ВСУ ударили по сосредоточению россиян на Луганщине: 27 погибших и 18 раненых

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

За день 12 ноября украинская авиация нанесла 11 ударов по врагу. Под поражение попали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ. Уничтожены 3 позиции зенитно-ракетных комплексов.

"По уточненной информации, подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение оккупантов в Луганской области, в районе населенного пункта Горное. После высокоточного удара потери врага составили 27 человек погибшими и 18 ранеными", - говорится в строительстве.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили 1 пункт управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты оккупантов.

Российские террористы были вынуждены сменить "административную столицу" оккупированной части Херсонской области - на Геническ. Захватчики ввели там "сухой закон".

Генштаб также информирует, что за 12 ноября оккупанты нанесли 14 авиаударов и совершили до 10 обстрелов из РСЗО, от захватчиков пострадали жители трех областей.

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