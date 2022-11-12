ВСУ ударили по сосредоточению россиян на Луганщине: 27 погибших и 18 раненых
Украинские Силы обороны нанесли удачный удар по району сосредоточения оккупантов в Луганской области, в результате уничтожено 27 россиян, 18 - ранены
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
За день 12 ноября украинская авиация нанесла 11 ударов по врагу. Под поражение попали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ. Уничтожены 3 позиции зенитно-ракетных комплексов.
"По уточненной информации, подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение оккупантов в Луганской области, в районе населенного пункта Горное. После высокоточного удара потери врага составили 27 человек погибшими и 18 ранеными", - говорится в строительстве.
Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили 1 пункт управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты оккупантов.
- Российские террористы были вынуждены сменить "административную столицу" оккупированной части Херсонской области - на Геническ. Захватчики ввели там "сухой закон".
- Генштаб также информирует, что за 12 ноября оккупанты нанесли 14 авиаударов и совершили до 10 обстрелов из РСЗО, от захватчиков пострадали жители трех областей.
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