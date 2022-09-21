ВСУ ударили по скоплению российской техники недалеко от Каховской ГЭС

О ситуации в Херсонской области сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

По базированию россиян ВСУ ударили в Гавриловке. В населённом пункте Правдино пострадало место скопления техники и живой силы РФ. В Садовом отныне на один состав из БК – меньше.

В районе Чернобаевки произошло попадание в комплекс РЭБ "Мурманск-БН".

В районе Каховской ГЭС ВСУ попали по скоплению техники россиян.

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