ВСУ ударили по скоплению российской техники недалеко от Каховской ГЭС
Во вторник, 20 сентября, украинские защитники провели ряд удачных ударов по базированию и скоплению оккупантов в Херсонской области
О ситуации в Херсонской области сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.
По базированию россиян ВСУ ударили в Гавриловке. В населённом пункте Правдино пострадало место скопления техники и живой силы РФ. В Садовом отныне на один состав из БК – меньше.
В районе Чернобаевки произошло попадание в комплекс РЭБ "Мурманск-БН".
В районе Каховской ГЭС ВСУ попали по скоплению техники россиян.
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