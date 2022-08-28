ВСУ ударили по штабу оккупантов на заводе "Сокол" в Новой Каховке
Вооруженные силы Украины нанесли удар по российскому штабу, который оккупанты разместили на заводе "Сокол" в Новой Каховке.
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Фейсбуке.
Как говорится в сообщении, сегодня, 28 августа, украинские военные ударили по штабу оккупантов в Новой Каховке.
Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко в телеграме выложил видео, на котором виден завод после работы ВСУ.
"Короче, ребята, завода "Сокол" больше нет. Прилетело пять снарядов", - говорится в видео.
"Приборостроительный завод "Сокол" – новокаховское военно-промышленное предприятие, существовавшее в период с 1960 по 2013 годы, дав название городскому району вокруг себя. Основным производством были радиогидроакустические приборы и гидроакустические станции для обнаружения и уничтожения подводных лодок и других кораблей. Помещения завода захватили оккупанты", - пишет Цаплиенко.
В местных телеграм-каналах выложили фото из оккупированной Новой Каховки после попадания ракет.
- За день 27 августа авиация ВСУ трижды ударила по 2 опорным пунктам российского агрессора в Херсонской области.
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