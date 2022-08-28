Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Фейсбуке.

Как говорится в сообщении, сегодня, 28 августа, украинские военные ударили по штабу оккупантов в Новой Каховке.

"Херсонщина. Хотя пропагандисты пишут, что их ПВО было четко слышно – в Новой Каховке рашисты получили очередной хлопок от ВСУ. Наши ударили по штабу, который орки обустроили на заводе "Сокол", - пишет Хлань.

Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко в телеграме выложил видео, на котором виден завод после работы ВСУ.

"Короче, ребята, завода "Сокол" больше нет. Прилетело пять снарядов", - говорится в видео. "Приборостроительный завод "Сокол" – новокаховское военно-промышленное предприятие, существовавшее в период с 1960 по 2013 годы, дав название городскому району вокруг себя. Основным производством были радиогидроакустические приборы и гидроакустические станции для обнаружения и уничтожения подводных лодок и других кораблей. Помещения завода захватили оккупанты", - пишет Цаплиенко.

В местных телеграм-каналах выложили фото из оккупированной Новой Каховки после попадания ракет.