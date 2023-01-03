ВСУ ударили по районам скопления оккупантов и поразили два вражеских пункта управления

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Отмечается, что украинская авиация в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за текущие сутки поразили 2 пункта управления и 4 района сосредоточения живой силы и военной техники российских оккупантов.

Институт изучения войны (ISW) сообщил , что мощный удар украинских защитников по базе россиян во временно оккупированной Макеевке Донецкой области подорвал авторитет руководителя Кремля Владимира Путина.

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