ВСУ ударили по пункту управления 7 десантно-штурмовой дивизии, россияне базировались в Чернобаевке
Украинская артиллерия нанесла удар по пункту управления 7 десантно-штурмовой дивизии в Чернобаевке
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
За сутки, 20 сентября, ракетно-артиллерийские подразделения нанесли более 210 огневых задач по россиянам на Юге Украины. Поражён пункт управления россиян в Бериславском районе, центры сил и техники в районе Гавриловки и Чернобаевки.
Есть меткие удары по Дарьевскому мосту и понтонной переправе у Новой Каховки. Также в Новой Каховке огненным контролем остановлены ремонтные работы на мосту и поражена колонна военной техники, которая готовилась к переправке через Днепр.
Число рашистов сокращено на 213 захватчика, а военной техники теперь у россиян меньше более 40 единиц. В частности уничтожено 7 танков и 24 единиц авто-бронетехники, 4 гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б", 2 самоходные гаубицы "Акация", 4 самоходных артустановки.
Разведка подтвердила поражение склада с боеприпасами в Благодатном и пункт управления 7 десантно-штурмовой дивизии в Чернобаевке.
- Во вторник, 20 сентября, украинские защитники провели ряд удачных ударов по базированию и скоплению оккупантов в Херсонской области.
- Российская армия применяет иранские дроны-камикадзе для поражения объектов гражданской инфраструктуры, в том числе и в тех местах, которые расположены вдали от линии фронта.
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