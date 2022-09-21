Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

За сутки, 20 сентября, ракетно-артиллерийские подразделения нанесли более 210 огневых задач по россиянам на Юге Украины. Поражён пункт управления россиян в Бериславском районе, центры сил и техники в районе Гавриловки и Чернобаевки.

Есть меткие удары по Дарьевскому мосту и понтонной переправе у Новой Каховки. Также в Новой Каховке огненным контролем остановлены ремонтные работы на мосту и поражена колонна военной техники, которая готовилась к переправке через Днепр.

Число рашистов сокращено на 213 захватчика, а военной техники теперь у россиян меньше более 40 единиц. В частности уничтожено 7 танков и 24 единиц авто-бронетехники, 4 гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б", 2 самоходные гаубицы "Акация", 4 самоходных артустановки.

Разведка подтвердила поражение склада с боеприпасами в Благодатном и пункт управления 7 десантно-штурмовой дивизии в Чернобаевке.

Во вторник, 20 сентября, украинские защитники провели ряд удачных ударов по базированию и скоплению оккупантов в Херсонской области.

Российская армия применяет иранские дроны-камикадзе для поражения объектов гражданской инфраструктуры, в том числе и в тех местах, которые расположены вдали от линии фронта.

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