Об этом передает ОК "Юг" в фейсбуке.

Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны в течение дня оказывали огненное влияние по позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы и выполнили более 50 огневых задач.

"По результатам огневого поражения, отправлено в пакеты 17 рашистов и уничтожено и повреждено 15 единиц автобронетехники, 2 самоходные артиллерийские установки и разведывательный беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожены 2 склада боеприпасов в Новой Каховке и Олешках. Остальные потери противника, доразведываются.

Ранее Вооруженные Силы Украины уничтожили в Чернобаевке российскую радиолокационную станцию "Подлет". Эту новейшую РЛС начали поставлять в армию РФ в 2015 году.

А в ОК "Юг" рассказали, что 13 ноября украинские авиаторы поразили 4 района сосредоточения вражеской живой силы и техники, а ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 40 рашистов и 7 единиц автобронетехники.

В ночь на 13 ноября Силы обороны в районе Каиры Херсонской области уничтожили боеприпасы и около 40 российских оккупантов.

Украинские защитники 14 ноября за один час уничтожили два вражеских беспилотника. В тот же день Вооруженные Силы Украины уничтожили во временно оккупированной Горловке 2 российских пушки и 7 грузовиков, 15 захватчиков ранены, окончательные последствия уточняются.

А 15 ноября подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 1 важный военный объект захватчиков.

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