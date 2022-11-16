ВСУ ударили по позициям РФ на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы и уничтожили склад в Олешках
Украинские силы продолжают контролировать ситуацию на Юге. ВСУ 15 ноября ликвидировали 17 оккупантов, уничтожили и повредили автобронетехнику, самоходные артустановки, а также 2 склада боеприпасов
Об этом передает ОК "Юг" в фейсбуке.
Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны в течение дня оказывали огненное влияние по позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы и выполнили более 50 огневых задач.
"По результатам огневого поражения, отправлено в пакеты 17 рашистов и уничтожено и повреждено 15 единиц автобронетехники, 2 самоходные артиллерийские установки и разведывательный беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены 2 склада боеприпасов в Новой Каховке и Олешках. Остальные потери противника, доразведываются.
- Ранее Вооруженные Силы Украины уничтожили в Чернобаевке российскую радиолокационную станцию "Подлет". Эту новейшую РЛС начали поставлять в армию РФ в 2015 году.
- А в ОК "Юг" рассказали, что 13 ноября украинские авиаторы поразили 4 района сосредоточения вражеской живой силы и техники, а ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 40 рашистов и 7 единиц автобронетехники.
- В ночь на 13 ноября Силы обороны в районе Каиры Херсонской области уничтожили боеприпасы и около 40 российских оккупантов.
- Украинские защитники 14 ноября за один час уничтожили два вражеских беспилотника. В тот же день Вооруженные Силы Украины уничтожили во временно оккупированной Горловке 2 российских пушки и 7 грузовиков, 15 захватчиков ранены, окончательные последствия уточняются.
- А 15 ноября подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 1 важный военный объект захватчиков.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.65
-
EUR
Покупка 40.18Продажа 41.32
- Актуальное
- Важное