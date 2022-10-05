ВСУ ударили по понтонной и паромной переправам противника через Днепр на Херсонщине
ВС Украины уничтожили вражеский ЗРК С-300 в районе Токмака и ударили по понтонной и паромной переправам врага через реку Днепр Херсонской области
Это подтверждает Генштаб ВСУ .
Вечером 3 октября текущего года Силы обороны Украины нанесли удары по понтонной и паромной переправам противника через реку Днепр в Херсонской области. Общие потери врага уточняются.
Также подтверждено уничтожение зенитного ракетного комплекса С-300 в районе города Токмак, а также поражение вражеских позиций в районах населенных пунктов Гуляйполе и Орехов Запорожской области.
За 4 октября авиация Сил обороны нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 4 опорных пунктов, 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили один вертолет и 2 беспилотника врага.
А ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс, а также мостовую и понтонную переправу врага.
Ранее сообщалось, что враг минирует инфраструктуру и частные дома, запрещает любое перемещение местных жителей, отступая из населенных пунктов Херсонской области.
- За 4 октября оккупанты нанесли 9 ракетных и 6 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов из РСЗО. В свою очередь ВСУ отразили атаки врага в районах 10 населенных пунктов, среди них Зеленое, Майорск, Спорное, Зайцево, Бахмут и Новомихайловка.
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