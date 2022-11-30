Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

"Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций, на Бахмутском направлении продолжает вести наступательные действия. Идет перемещение личного состава и военной техники противника для комплектования подразделений, понесших потери", - рассказали в ВСУ.

Подтверждено поражение подразделений российского противника в Запорожской области. ВСУ нанесли меткие удары в течение 28-29 ноября.

В районе населенных пунктов Инженерное, Пологи и Токмак потери противника составили около 100 человек ранеными. Уничтожены 5 единиц военной техники.

В среду, 30 ноября, украинская артиллерия ударила по важному объекту российских оккупантов.

Российский агрессор готовится досрочно завершить обучение курсантов , чтобы те компенсировали потери РФ на войне в Украине.

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