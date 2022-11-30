ВСУ ударили по подразделениям россиян на Запорожье, известно о 100 раненых оккупантах
В период с 28 по 29 ноября украинские защитники нанесли удачный удар по оккупантам в Запорожской области
Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ.
"Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций, на Бахмутском направлении продолжает вести наступательные действия. Идет перемещение личного состава и военной техники противника для комплектования подразделений, понесших потери", - рассказали в ВСУ.
Подтверждено поражение подразделений российского противника в Запорожской области. ВСУ нанесли меткие удары в течение 28-29 ноября.
В районе населенных пунктов Инженерное, Пологи и Токмак потери противника составили около 100 человек ранеными. Уничтожены 5 единиц военной техники.
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