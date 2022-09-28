ВСУ ударили по контрольно-наблюдательному пункту россиян в Херсонской области
В Херсонской области украинская артиллерия обстреляла контрольно-наблюдательный пункт российских оккупантов
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили за сутки, 27 сентября, 250 боевых задач. Поражены контрольно-наблюдательный пункт и склад с боеприпасами в Бериславском районе Херсонской области.
Убиты 58 рашистов, уничтожены танк и 7 единиц автомобильной техники. Остальные результаты еще разведываются.
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