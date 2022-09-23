Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Попытки врага с наступлением темноты направить колонну военной техники по Каховскому мосту остановлены контрольным огневым поражением. Результаты еще разведываются", - пишут в оперативном командовании.

Украинская авиация нанесла 13 ударов по оккупантам. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили в сутки, 22 сентября, около 280 огневых задач.

Убиты 18 рашистов, уничтожены 3 крупнокалиберные гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", 2 танка и 2 единицы другой авто-бронетехники.

22 сентября на Херсонском направлении отчаявшиеся российские войска продолжают создавать понтонные переправы через Днепр, по которым метко бьет артиллерия ВСУ.