ВСУ ударили по Каховскому мосту, когда через него проходила колонна российской техники
Колонна российской военной техники попала под украинский обстрел, когда проходила через Каховский мост
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Попытки врага с наступлением темноты направить колонну военной техники по Каховскому мосту остановлены контрольным огневым поражением. Результаты еще разведываются", - пишут в оперативном командовании.
Украинская авиация нанесла 13 ударов по оккупантам. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили в сутки, 22 сентября, около 280 огневых задач.
Убиты 18 рашистов, уничтожены 3 крупнокалиберные гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", 2 танка и 2 единицы другой авто-бронетехники.
- 22 сентября на Херсонском направлении отчаявшиеся российские войска продолжают создавать понтонные переправы через Днепр, по которым метко бьет артиллерия ВСУ.
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