Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в южнобузской операционной зоне остается сложной, но контролируемой. По всей линии столкновения продолжаются бои. Но приоритетными остаются тактика контрбатарейной борьбы, ракетно-артиллерийские и авиационные удары, как по позициям на линии столкновения, так и по тыловым районам. Наших позиций, объектов критической и стратегической инфраструктуры, логистических и транспортных узлов. Но беспилотные летательные аппараты используют не только для разведки, но и для нанесения поражений", - пишут в "Юге".

Украинская авиация за сутки, 15 сентября, нанесла 9 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, состава боеприпасов в Бериславском районе.

Пострадал Каховский мост и 5 понтонных переправ у Дарьевки, Садового, Новой Каховки.

ВСУ убили 71 рашиста. Уничтожено 27 единиц вооружения и техники, в том числе 5 танков, 14 единиц другой авто-бронетехники, РСЗО "Град", самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С", самоходная артустановка "Гвоздика", зенитная самоходная установка "Шил" Мста-Б" и два 120-ти мм миномета.

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