Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко в телеграмме.

Как сообщает Цаплиенко, во временно оккупированном городе Хрустальный украинские военные с помощью HIMARS уничтожили базу оккупантов.

"Этой ночью с помощью HIMARS был уничтожен командный пункт одного крупного военного подразделения захватчиков. Он был размещен в отеле города Красный Луч (Хрустальный, - ред.). По данным разведки, около 100 орков были убиты или ранены", - пишет он.

Информацию (включая предварительное количество уничтоженных оккупантов) подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Телеграм-каналы выложили видео, на котором видна разрушенная гостиница в центре оккупированного города.

Новый пакет помощи Украине от США включает 4 HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost стоимостью 270 миллионов долларов.

Благодаря работе HIMARS, ВСУ могут наносить акцентированные удары по командным пунктам и тыловым позициям врага.

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