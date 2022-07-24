ВСУ ударили по гостинице с россиянами в Хрустальном на Луганщине. Это мог быть HIMARS
Вооруженные силы Украины 24 июля 2022 года уничтожили командный пункт россиян, около 100 оккупантов убиты или ранены
Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко в телеграмме.
Как сообщает Цаплиенко, во временно оккупированном городе Хрустальный украинские военные с помощью HIMARS уничтожили базу оккупантов.
"Этой ночью с помощью HIMARS был уничтожен командный пункт одного крупного военного подразделения захватчиков. Он был размещен в отеле города Красный Луч (Хрустальный, - ред.). По данным разведки, около 100 орков были убиты или ранены", - пишет он.
Информацию (включая предварительное количество уничтоженных оккупантов) подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Телеграм-каналы выложили видео, на котором видна разрушенная гостиница в центре оккупированного города.
- Новый пакет помощи Украине от США включает 4 HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost стоимостью 270 миллионов долларов.
- Благодаря работе HIMARS, ВСУ могут наносить акцентированные удары по командным пунктам и тыловым позициям врага.
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