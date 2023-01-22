ВСУ ударили по госпиталю с кадыровцами во временно оккупированной Кадиевке, - СтратКом

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Во временно оккупированной Кадиевке на Луганщине захватчики создали "VIP-госпиталь" для кадыровцев. Его оборудовали на территории бывшего профилактория машиностроительного завода.

21 января Силы обороны с помощью высокоточного оружия нанесли удар по очагу врага.

Напомним, 13 января сообщалось, что в Луганске захватчики обустроили актовый зал областной больницы, чтобы лечить раненых военных РФ: в больницах захваченных городов и сел не хватает места.

Российские оккупанты вынуждены создавать большее количество госпиталей из-за большого количества раненых военных: из-за этого в Бердянске закрыли детское отделение больницы.

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