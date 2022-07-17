Об этом сообщил Стратком в телеграме.

"Коварная хунта", они же ВСУ, нанесли ракетный удар точно по троллейбусному депо в Алчевске", - подчеркнули в ведомстве.

Ракета попала в троллейбусное депо, где размещались россияне.

16 июля, украинские защитники уничтожили минибазу оккупантов в Донецкой области и склад – в Луганской.

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