Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

"Сейчас там пожар и все дымит. Орки свирепствуют. Окружили центр города и проверяют всех людей. Пропагандистам тоже что-то не нравится и они сетуют на ПВО", - прокомментировал он.

Также попадание прокомментировал у себя на facebook-странице советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

По его словам, очевидцы слышат крики россиян под завалами.

"В Херсоне ювелирное попадание по воинской части оккупантов на улице Пестеля. Она горела еще от утренних попаданий в 5 утра, а затем снова, когда попали в 10. Очевидцы сообщают о криках россиян под завалами. При попытке подойти ближе к шестой гимназии и узнать что-то — оккупанты стреляют в воздух. У них начинается откровенная паника?", - написал Сергей Хлань.

9 июля на околицах Херсона продолжался пожар. Горел склад боеприпасов российских войск.

7 июля украинской разведке стало известно, что во временно оккупированном Херсоне российские захватчики сжигают тела своих военных, чтобы скрыть настоящее количество потерь в войне

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