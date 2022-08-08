ВСУ ударили по Антоновскому и Каховскому мостам
Украинское войско "отработало огневой контроль", в результате чего есть новые попадания по Антоновскому и Каховскому мостам
Об этом сообщила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает Эспрессо.
"Отработан тот самый огневой контроль, который мы держали уже несколько суток, на этом направлении. У него есть свои результаты, он имеет попадания - достаточно серьезные - как по Антоновскому, так и по Каховскому мостам", - подчеркнула она.
Гуменюк отметила, что на юге украинские военные уничтожили несколько вражеских баз с боеприпасами.
"И мы уточняем, какие именно из результатов наши, поскольку мы понимаем, что движение сопротивления на оккупированных территориях достаточно мощное", - добавила она.
Информация об ударах по Антоновскому мосту появилась ночью с 7 на 8 августа. Ее распространили местные паблики. Отмечалось, что на мосту находилась техника для его ремонта после предварительных попаданий, загоревшихся в результате успешной работы HIMARS. Тогда же появились сообщения о взрывах в районе моста возле Каховской ГЭС.
Так называемые власти региона подтверждают удары по Антоновскому мосту. Говорят о повреждении дорожного полотна и технике строителей. Однако несущие элементы не пострадали.
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