ВСУ ударили по Антоновскому и Каховскому мостам

Об этом сообщила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает Эспрессо.

"Отработан тот самый огневой контроль, который мы держали уже несколько суток, на этом направлении. У него есть свои результаты, он имеет попадания - достаточно серьезные - как по Антоновскому, так и по Каховскому мостам", - подчеркнула она.

Гуменюк отметила, что на юге украинские военные уничтожили несколько вражеских баз с боеприпасами.

"И мы уточняем, какие именно из результатов наши, поскольку мы понимаем, что движение сопротивления на оккупированных территориях достаточно мощное", - добавила она.



Информация об ударах по Антоновскому мосту появилась ночью с 7 на 8 августа. Ее распространили местные паблики. Отмечалось, что на мосту находилась техника для его ремонта после предварительных попаданий, загоревшихся в результате успешной работы HIMARS. Тогда же появились сообщения о взрывах в районе моста возле Каховской ГЭС.

Так называемые власти региона подтверждают удары по Антоновскому мосту. Говорят о повреждении дорожного полотна и технике строителей. Однако несущие элементы не пострадали.

19 июля ВСУ ударили по враждебным позициям близ Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне , который является стратегически важным для российских военных. Эксперт Defense Express Рябых в эфире Эспрессо заявил , что уничтожение Антоновского моста может привести к уничтожению большой группировки российских войск в Херсонской области.

27 июля украинские военные подтвердили, что нанесли еще удары 26 июля по Антоновскому мосту на Херсонщине. Оккупанты говорили о полном ограничении движения по мосту и организации альтернативных паромных или понтонных переправ.

30 июля Вооруженные Силы Украины обнародовали видеоподтверждение уничтожения железнодорожного Антоновского моста Херсонской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb