Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией ВСУ ударили по 7 районам сосредоточения врага и позициях ЗРК, а также сбили вертолет Ка-52

ВСУ ударили по 7 районам сосредоточения врага и позициях ЗРК, а также сбили вертолет Ка-52

11 ноября, 2022 пятница
07:29
война с Россией

За 10 ноября Силы обороны уничтожили вражеский вертолет Ка-52, 3 позиции зенитно-ракетных комплексов и 3 склада с боеприпасами, а также 5 средств ПВО противника

Об этом докладывает Генштаб на странице в фейсбуке.

Сообщается, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла по оккупантам 10 ударов. Под огнем ВСУ оказались 7 районов сосредоточения войск РФ, их вооружение и техника. Также Силы обороны попали по 3 позициям зенитных ракетных комплексов противника и сбили вертолет Ка-52.

Бойцы украинских ракетных войск и артиллерии 10 ноября ударили по двум пунктам управления оккупантов и десяти районам их концентрации. Воины уничтожили 3 склада боеприпасов, 5 средств ПВО противника и 2 других важных военных объекта военных РФ.

  • С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 78 тысяч военнослужащих, более 2 тыс. 800 танков, 205 средств ПВО и почти 400 единиц РСЗО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

военные силы Украины
Военные новости
Читайте также:
Марія Захарова
9 ноября, 2022 среда
В МИД Украины ответили на заявление Москвы о готовности к переговорам "с учетом текущих реалий"
російські військові
10 ноября, 2022 четверг
Не "военная операция": В РФ придумали новое название для своих зверств в Украине
ракетні системи США
10 ноября, 2022 четверг
Байден рассказал, в какой военной помощи отказано Украине
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.9
    Покупка 39.9
    Продажа 40.58
  • EUR
    Покупка 39.17
    Продажа 40.13
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
11 ноября
08:45
На деоккупированных территориях Донбасса обнаружили тела еще 6 погибших от рук россиян украинцев
08:35
Защитники Украины отразили атаки захватчиков в районах 14 городов и сел
08:26
OPINION
Николай Княжицкий
Чего не учел Путин, принимая решение о полномасштабном вторжении?
08:20
Обновлено
Оккупанты ударили по жилому кварталу Николаева, есть погибшие и раненые
08:02
Три громады Никопольщины ночью оказались под огнем "градов" и тяжелой артиллерии врага
07:46
В Зеленовке оккупанты запретили местным перемещаться по поселку и оборудуют рубежи, а также минирую дороги и инфраструктуру Херсонщины, - Генштаб
07:09
ВСУ
ВСУ освободили 12 населенных пунктов на Херсонском направлении за 9 ноября
07:00
Седьмой "Рамштайн" пройдет на следующей неделе, - Пентагон
06:40
ISW: Победа на Херсонщине не будет последней, ВСУ могут продолжить контрнаступление зимой
06:00
"Арсенал" предложил 60 млн евро за Мудрика, - СМИ
05:56
Соединенные Штаты закупят у Южной Кореи артиллерийские боеприпасы для Украины, - WSJ
05:33
Украина попросит партнеров о помощи для оплаты работы Starlink, - Резников
05:12
"Для нас любая погода – летная! Всем продуктивного дня!": как в минобороны РФ избежали подробностей о ситуации в Херсонской области
04:42
РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области
04:32
Россия вывела в Черное море 2 ракетоносителя, - ОК "Юг"
03:54
На южном фронте артиллерия ВСУ уничтожает логистику и систему управления оккупантов
03:39
Россия обстреляла из "градов" Днепропетровскую область, пострадал 10-летний ребенок
03:27
ВСУ продвигаются, а оккупанты экстренно упаковываются в плавсредства и убегают через Днепр, - ОК "Юг" о ситуации в Херсонской области
03:10
Обновлено
В Харькове и Николаеве прогремели взрывы
02:01
Не очень понимаю Ломаченко. Не могу найти логику, - олимпийский чемпион Беленюк
01:31
Резников заявил, что России нужно не менее недели, чтобы покинуть Херсон
01:24
Конгресc США
Выборы в США: контроль над сенатном зависит от результатов в трех штатах
01:00
Инфографика
УПЛ: как выглядит таблица после 12-го тура чемпионата Украины по футболу
00:43
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 ноября
00:39
США больше не рассматривают Россию как страну с рыночной экономикой
00:22
МЮ без Роналду выбил "Астон Виллу" из Кубка Лиги
00:10
В Варшаве опасаются провокаций против беженцев из Украины на День независимости Польши 11 ноября
2022, четверг
10 ноября
23:58
Украина получила еще 1570 Starlink от польского правительства
23:49
В районе Херсона еще осталось около 20 тыс. оккупантов и им могут приказать "оборонять" город, - ГУР
23:45
Обновлено
УПЛ: результаты всех матчей 12-го тура
23:36
Около полусотни взрывов: россияне обстреляли Хотинскую громаду в Сумской области
23:32
Во Франции прогнозируют длительную "военную конфронтацию" в мире, вызванную агрессией России
23:09
Сегодня полиция зашла в Калиновское, Бобровый Кут, Евгеньевку, Коцюбинское и Снегиревку. Там начались стабилизационные мероприятия
22:58
Amnesty International
Amnesty International обвинила РФ в преступлениях против человечности
22:49
Украинские саперы очистили уже почти половину из 300 тыс. кв. км, заминированных оккупантами, - Зеленский
22:47
Населенный пункт считается освобоженным , только когда ВСУ в нем полностью закрепляются, - Маляр
22:29
Эксклюзив
В Херсонской области оккупанты уже не имеют позиций, где могли бы устроить ловушку ВСУ, - херсонский политолог Молчанов
22:20
В киевских государственных школах и детсадах полностью исключили русский язык из учебных программ
22:16
На юге освободили уже 41 населенный пункт, - Зеленский
22:09
единая россия
Лидеры "Единой России" и 2 депутата госдумы попали под обстрел в "ЛНР"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV