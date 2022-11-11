ВСУ ударили по 7 районам сосредоточения врага и позициях ЗРК, а также сбили вертолет Ка-52
За 10 ноября Силы обороны уничтожили вражеский вертолет Ка-52, 3 позиции зенитно-ракетных комплексов и 3 склада с боеприпасами, а также 5 средств ПВО противника
Об этом докладывает Генштаб на странице в фейсбуке.
Сообщается, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла по оккупантам 10 ударов. Под огнем ВСУ оказались 7 районов сосредоточения войск РФ, их вооружение и техника. Также Силы обороны попали по 3 позициям зенитных ракетных комплексов противника и сбили вертолет Ка-52.
Бойцы украинских ракетных войск и артиллерии 10 ноября ударили по двум пунктам управления оккупантов и десяти районам их концентрации. Воины уничтожили 3 склада боеприпасов, 5 средств ПВО противника и 2 других важных военных объекта военных РФ.
- С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 78 тысяч военнослужащих, более 2 тыс. 800 танков, 205 средств ПВО и почти 400 единиц РСЗО.
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