Об этом докладывает Генштаб на странице в фейсбуке.

Сообщается, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла по оккупантам 10 ударов. Под огнем ВСУ оказались 7 районов сосредоточения войск РФ, их вооружение и техника. Также Силы обороны попали по 3 позициям зенитных ракетных комплексов противника и сбили вертолет Ка-52.

Бойцы украинских ракетных войск и артиллерии 10 ноября ударили по двум пунктам управления оккупантов и десяти районам их концентрации. Воины уничтожили 3 склада боеприпасов, 5 средств ПВО противника и 2 других важных военных объекта военных РФ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 78 тысяч военнослужащих, более 2 тыс. 800 танков, 205 средств ПВО и почти 400 единиц РСЗО.

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