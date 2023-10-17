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OPINION

ВСУ ударили "атакамсами". Колонка Виталия Портникова

Виталий Портников
17 октября, 2023 вторник
20:24
Мнение Виталий Портников

Силы специальных операций совершили блестящие действия на территории оккупированных Бердянска и Луганска. Был нанесен удар по российскким военным аэродромам в этих городах. В результате удалось уничтожить 9 вертолетов разных модификаций, специальную технику, находившуюся на аэродромах, пусковую установку ПВО и склад боеприпасов

Были повреждены взлетные полосы аэродромов, также говорят о значительных потерях в живой силе противника – они могут составлять десятки погибших и раненых. Россияне до сих пор ищут тела своих военнослужащих под завалами. И это, конечно, еще раз напоминает, как отличается удар с помощью этой техники, которую Украине поставляют ее союзники, от тех ударов беспилотниками, которые позволяют повреждать российские военные объекты на так называемой суверенной территории РФ, но вместе с тем оставляют возможности для быстрого обновления таких объектов.

С точки зрения самого российского руководства, и Бердянск, и Луганск – это такие же российские города, как Энгельс или Курск. И возникает простой вопрос: если можно бить по Бердянску и Луганску и это не приводит к "значительной эскалации" со стороны РФ, то почему нельзя нанести ракетный удар по аэродромам на так называемой суверенной территории России, если эта "суверенная территория" существует исключительно в представлении наших западных союзников, видящих Россию в ее международно признанных границах? А в представлении самого российского политического и военного руководства Запорожская или Херсонская области Украины являются такими же субъектами РФ, как Брянская или Ярославская области Российской Федерации.

И если уж россияне приняли такое решение, то с точки зрения применения западного оружия украинскими освободителями оккупированных земель не должно быть никакой разницы между ударами по Луганску и ударами по Энгельсу. Имеет значение только та цель, которую мы ставим перед собой. А цель эта абсолютно очевидна: мы должны осознать, что перед зимним сезонам, когда Российская Федерация может планировать массированные удары по украинской инфраструктуре с тем, чтобы попытаться повторить свои попытки заморозить украинцев, когда РФ может готовиться к новым наступлениям на территории Украины, чтобы оккупировать новые украинские регионы (об этом недвусмысленно говорят представители российского политического и военного руководства), Украина должна предпринимать все возможные шаги, чтобы опередить агрессора, не дать ему технических возможностей для осуществления своих планов.

Для этого, конечно, следует уничтожать российские аэродромы – не только аэродромы на оккупированной РФ территории, но и аэродромы на территории самой России. Ведь мы прекрасно понимаем: сколько бы ни уничтожить военных объектов на территории, которая сегодня оккупирована, если у РФ будет возможность действовать со своей суверенной территории, запускать оттуда свои вертолеты и самолеты, осуществлять оттуда ракетные удары, то война России против Украины будет продолжаться ровно столько, сколько у РФ будет хватать ресурсов для продолжения этой несправедливой войны. Мы видим, что даже такие удары, как по аэродромам Бердянска и Луганска, уже лишают россиян большей части их ресурсов для продолжения войны.
Эти ресурсы, по крайней мере технические, в РФ совсем не безграничны. Ведь, напомню, к так называемой большой войне против Украины РФ готовилась годами. У нее было достаточно оружия на складах, это оружие накапливалось десятилетиями, пока Россия не проводила крупные военные кампании. Сейчас мы понимаем, что РФ сталкивается с серьезным дефицитом техники, и каждая украинская атака только увеличивает этот дефицит, только создает реальные возможности для того, чтобы представители российского военного руководства объяснили президенту Путину, что им нечем воевать, разве что какими-нибудь северокорейскими снарядами – это уже, кстати, никакой не мем, мы прекрасно понимаем, что наступление российских войск на Авдеевку началось именно тогда, когда, по сообщениям американской и других разведок, оживилось железнодорожное движение между Корейской Народно-демократической Республикой и Российской Федерацией. Это означает, что достаточного количества ресурсов у России сейчас нет.

И это означает, что если бы западные страны согласились с возможностью ракетных атак по военным объектам на территории самой Российской Федерации, это могло бы привести не столько к дополнительной эскалации на российско-украинском фронте, сколько к тому, что в Москве задумались бы о необходимости если не политических договоренностей с Украиной, то по крайней мере о приложении усилий для приостановки этой агрессивной войны, которую президент РФ Путин начал против нашего государства еще в феврале прошлого года и которую пока что не собирается заканчивать. И действительно – зачем заканчивать войну, когда у России достаточно еще ресурсов для такой войны?

Каждая украинская победа, каждая украинская операция на оккупированной территории напоминает о том, как мог бы выглядеть фронт боевых действий, если бы Украина могла использовать современное оружие на территории самой агрессивной России. Возникает довольно логичный вопрос: почему Россия имеет право атаковать объекты на территории Украины с помощью любого оружия – и ракет, и беспилотников, и чего угодно? Причем не отчитывается ни перед кем, откуда она это оружие берет, – спокойно применяет иранскую технику, теперь северокорейскую. И будет, конечно, пользоваться любым военным оборудованием, чтобы уничтожить как можно больше целей на украинской территории. А Украина не может отвечать жестокому агрессору той же монетой.

Чем больше у Украины будет возможностей уничтожать российскую военную технику – все эти вертолеты, все эти ракетные склады и склады с вооружениями и снарядами, тем меньше у российских окупантов будет возможностей, и что самое важное – желания продолжать свою агрессивную войну против нашего государства.

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Об авторе. Виталий Портников, журналист, лауреат Шевченковской премии

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Россия
Луганск
военные силы Украины
Бердянск
Военные новости
Виталий Портников
оружие для Украины
Колонка Виталия Портникова
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