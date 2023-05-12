Об этом он сказал в эфире "Еспресо".

Гайдай отметил, что, несмотря на это, еще рано говорить о контрнаступлении ВСУ в регионе.

"По всем трем направлениям — Купянско-Сватовскому, Кременскому и Белогоровскому существенно улучшились позиции ВСУ. Пока рано говорить о контрнаступлении, но нашим Силам обороны удалось укрепить свои позиции, закрепиться и улучшить те позиции, которые в последние месяцы были потеряны или перегружены. Сейчас ВСУ крепко держат позиции по всем трем направлениям", - говорит он.