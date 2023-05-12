ВСУ удалось значительно улучшить свои позиции в трех направлениях в Луганской области, — Гайдай
Экс-руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ удалось значительно улучшить свои позиции на Купянско-Сватовском, Кременском и Белогоровском направлениях
Об этом он сказал в эфире "Еспресо".
Гайдай отметил, что, несмотря на это, еще рано говорить о контрнаступлении ВСУ в регионе.
"По всем трем направлениям — Купянско-Сватовскому, Кременскому и Белогоровскому существенно улучшились позиции ВСУ. Пока рано говорить о контрнаступлении, но нашим Силам обороны удалось укрепить свои позиции, закрепиться и улучшить те позиции, которые в последние месяцы были потеряны или перегружены. Сейчас ВСУ крепко держат позиции по всем трем направлениям", - говорит он.
- На временно оккупированных территориях Луганской области врачей заставляют работать в несколько смен из-за обилия раненых российских военных.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 37.88
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.63
- Актуальное
- Важное