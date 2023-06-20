ВСУ удается иметь другое соотношение потерь наступающей стороны за счет правильной организации, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что действия украинской армии разрушают постоянные статистические оценки по потерям, которыми ранее руководствовались при наступлении
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Уничтоженные 100 врагов за сегодня являются хорошим показателем. Это говорит о том, что и при наступательных действиях ВСУ есть другое соотношение потерь наступающей стороны. Командиры 3-й и 5-й штурмовых бригад ВСУ подчеркивают, что путем правильной организации наступательных порядков, За счет использования артиллерии, минометов, как средств первоочередного уничтожения противника, и выполнения штурмовых действий, удается иметь совершенно иное соотношение, обычно считалось, что наступающая сторона теряет в 3-5 раз больше, чем обороняющаяся", - подчеркнул Згурец.
Военный эксперт также добавил, что действия украинской армии, по отдельным участкам, разрушают постоянные статистические оценки по потерям, которыми ранее руководствовались при наступлении.
- С начала полномасштабной войны РФ потеряла на войне в Украине более 221,4 тыс. оккупантов, 3997 танков, 306 вертолетов и 3393 беспилотника
- Силы обороны Украины во время наступательной операции преуспевают на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время на Лиманском - ведутся особо тяжелые бои
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