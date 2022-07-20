Фото оккупанта опубликовали в популярном telegram-канале "Двухсотый".

Родившийся фатов ругался на украинцев в интернете еще в 2019 году и призвал "не квакать" на Путина.

"Сергей Фатов (5 апреля 1969), Добрянка, Пермский край, РФ. Оккупант был добровольцем наемником. Статус: Утилизованный - 15 июля", - написали в telegram.

Фото убитого оккупанта у постера с российским актером Гошей Куценко:

14 июля Анатолий Штефан сообщил, что на войне РФ против Украины ликвидировали заместителя командира 106-го Тульской воздушно-десантной дивизии Максима Кудрина

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