ВСУ убили российского наемника-добровольца, который был фанатом Путина и Куценко
Украинские защитники ликвидировали российского наемника-добровольца из Пермского края Сергея Фатова
Фото оккупанта опубликовали в популярном telegram-канале "Двухсотый".
Родившийся фатов ругался на украинцев в интернете еще в 2019 году и призвал "не квакать" на Путина.
"Сергей Фатов (5 апреля 1969), Добрянка, Пермский край, РФ. Оккупант был добровольцем наемником. Статус: Утилизованный - 15 июля", - написали в telegram.
Фото убитого оккупанта у постера с российским актером Гошей Куценко:
- 14 июля Анатолий Штефан сообщил, что на войне РФ против Украины ликвидировали заместителя командира 106-го Тульской воздушно-десантной дивизии Максима Кудрина
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