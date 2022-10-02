ВСУ убили на войне двух российских лейтенантов, - офицер Штефан

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме.

Украинские защитники уничтожили российских лейтенантов – Алексея Корнильцева и Романа Нагаева.

"Успешно провели операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - пошутил Штефан.

Ранее офицер сообщал, что на войне в Украине был ликвидирован вагнеровец и сотрудник ФСБ в отставке Илдар Гилемханов.

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