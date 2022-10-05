Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам, которые в зоне достижения соответствующего вражеского оружия, остаются актуальными. Не пренебрегайте собственной безопасностью будьте бдительны и сознательны. По алгоритму действий при сигналах воздушных тревог действуйте четко и оперативно", - пишут в ОК "Юг".

В сутки, 4 октября, ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 290 огневых задач. ВСУ убили 31 рашиста, уничтожили 8 танков, 26 единиц автобронетехники, крупнокалиберную гаубицу "Мста-Б" и пушку-гаубицу.