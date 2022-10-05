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ВСУ убили 31 рашиста и уничтожили 8 танков на Юге Украины

5 октября, 2022 среда
03:15
война с Россией

За сутки, 4 октября, на южном фронте ВСУ убили 31 рашиста и уничтожили 8 танков

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам, которые в зоне достижения соответствующего вражеского оружия, остаются актуальными. Не пренебрегайте собственной безопасностью будьте бдительны и сознательны. По алгоритму действий при сигналах воздушных тревог действуйте четко и оперативно", - пишут в ОК "Юг".

В сутки, 4 октября, ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 290 огневых задач. ВСУ убили 31 рашиста, уничтожили 8 танков, 26 единиц автобронетехники, крупнокалиберную гаубицу "Мста-Б" и пушку-гаубицу.

  • Официально подтверждено освобождение и восстановление украинской власти в восьми населенных пунктах Херсонской области: Любимовцы, Крещеновке, Золотой Балке, Беляевке, Украинке, Большой и Малой Александровке, а также в Давидовом Броде Бериславского района.
  • За 4 октября на южном фронте украинские защитники в рамках контрнаступления сумели пройти от 10 до 20 км вглубь оккупированных территорий.

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