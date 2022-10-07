ВСУ убили 105 рашистов, уничтожили 8 танков, 18 крупнокалиберных гаубиц и пушку "Пион" на южном фронте
За сутки, 6 октября, украинские защитники нанесли российскому агрессору существенные потери на фронте в Херсонской и Николаевской областях
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнили в сутки, 6 октября, 347 огневых задач. Известно о смерти 105 рашистов. Уничтожено 8 танков, 18 крупнокалиберных гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б", самоходная пушка "Пион", еще одна пушка-гаубица 152-го калибра, 4 миномета, 15 авто-бронетехники, а также 3 склада с боеприпасами Баштанском и Бериславском районах.
Существенно повреждены еще 6 единиц вражеской техники. Речь идет о танках, боевой бронированной машине, гаубице и станции радиоэлектронной борьбы.
- В оперативном командовании "Юг" предупредили украинцев, что через день рождения Владимира Путина – 7 октября Россия может устроить массированные атаки по регионам Украины.
- На южном фронте Силы обороны Украины отразили атаки россиян на направлении Зеленый Гай – Терновые Поды.
- В сутки, 6 октября, украинская авиация нанесла 7 ударов по российским силам в Херсонской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.15
Покупка 40.15Продажа 41.06
-
EUR
Покупка 39.06Продажа 40.24
- Актуальное
- Важное