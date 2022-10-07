Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнили в сутки, 6 октября, 347 огневых задач. Известно о смерти 105 рашистов. Уничтожено 8 танков, 18 крупнокалиберных гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б", самоходная пушка "Пион", еще одна пушка-гаубица 152-го калибра, 4 миномета, 15 авто-бронетехники, а также 3 склада с боеприпасами Баштанском и Бериславском районах.

Существенно повреждены еще 6 единиц вражеской техники. Речь идет о танках, боевой бронированной машине, гаубице и станции радиоэлектронной борьбы.

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