ВСУ убили 102 рашистов и уничтожили 6 танков и РСЗО "Град" за сутки на южном фронте
За сутки, 1 сентября, на южной линии фронта украинские защитники убили 102 российских оккупантов
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
За сутки, 1 сентября, убиты 102 рашиста на южном фронте. ВСУ уничтожили 6 танков, гаубицу "Мста-Б", реактивную систему залпового огня "Град", мобильный 120 мм миномет и 8 единиц авто-бронетехники.
Демилитаризовано 5 складов боеприпасов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах. Поражен пункт управления беспилотниками в районе Правдино и паромная переправа возле Казацкого.
- В среду, 1 сентября, российский агрессор ударил по Николаевщине фугасными пятисоткилограммовыми авиабомбами.
- Украинская артиллерия и авиация ударили по 9 пунктам управления , 2 паромным переправам, скоплению оккупантов и их ПВО
- Российская авиация трижды нанесла ракетные удары по позициям ВСУ в Бериславском районе
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.24
-
EUR
Покупка 39.41Продажа 40.41
- Актуальное
- Важное