Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

За сутки, 1 сентября, убиты 102 рашиста на южном фронте. ВСУ уничтожили 6 танков, гаубицу "Мста-Б", реактивную систему залпового огня "Град", мобильный 120 мм миномет и 8 единиц авто-бронетехники.

Демилитаризовано 5 складов боеприпасов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах. Поражен пункт управления беспилотниками в районе Правдино и паромная переправа возле Казацкого.

В среду, 1 сентября, российский агрессор ударил по Николаевщине фугасными пятисоткилограммовыми авиабомбами.

Украинская артиллерия и авиация ударили по 9 пунктам управления , 2 паромным переправам, скоплению оккупантов и их ПВО

Российская авиация трижды нанесла ракетные удары по позициям ВСУ в Бериславском районе

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb