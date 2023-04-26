Количество вражеской силы на территории Украины

Начну нашу военную рубрику с того, что сегодня, 26 апреля, пресс-центр Министерства обороны объявил данные о том, сколько вражеской силы и оружия находится сейчас на нашей земле. В настоящее время Россия в войне против Украины использует около 369 тыс. воинов, и примерно 6 тыс. единиц тяжелого вооружения. Несколько дней назад мы приводили инфографику, где показывали другие данные, которые Пентагон готовил для своего руководства. Там отмечены данные, что на территории Украины находятся 168 тыс. российских военных.

(на инфографике ниже предыдущие данные от Пентагона)

Мы можем заключить, что на самом деле в данных Пентагона учтены только те войска, которые развернуты на первой линии. В общем у противника гораздо больше сил – до 370 тыс. на разных участках фронта. Можем говорить, что враг продолжает пытаться использовать свои силы на трех самых горячих направлениях - Бахмут, Марьинка и Авдеевка.

Ситуация в Бахмуте

Игорь Лапин, спецназ, офицер ВСУ, народный депутат VIII созыва, считает, что вопрос Бахмута будет решен в ближайшее время, и этот вопрос будет решен не в пользу удержания Бахмута любой ценой. По словам Лапина, сейчас серьезная ситуация вблизи Хромового относительно удержания логистических цепочек. По мнению офицера, у защитников Бахмута слабо подготовлена вторая, третья и четвертая линия эшелона обороны. Он считает, что это связано с тем, что все силы отводились именно первой линии обороны Бахмута. Лапин рассказал о ситуации, когда враг еще подходил к Бахмуту, бойцы ВСУ кричали, что нужно рыть окопы. К большому сожалению, к среднему звену командного состава, немногие прислушивались. Пытались обязать командиров выделять определенное количество личного состава с лопатами, которые должны рыть позади позиций. В то время, когда другие подразделения личного состава держали линию обороны в количестве 50% от того, что должно было быть. Так было в прошлом году, так есть и сейчас – говорит Лапин. И добавляет: техника, которая должна обеспечивать рытье окопов, отсутствует. Экскаваторы, тракторы могли бы рыть вторую и третью линии, не попадая под обстрелы. Офицер ВСУ говорит, что не видел бетоносмесителей, которые ехали бы с бетоном в сторону второй и третьей линии и "зубов дракона", которые выставляли бы на опасных направлениях. То же он сказал о лесовозах из Волыни, Ровенщины, Житомирщины, которые ехали бы с лесом, чтобы укреплять блиндажи и делать многоэшелонированную оборону. Поэтому, по мнению Лапина, вопрос Бахмута стоит очень остро.

Офицер ВСУ отметил, что россияне сделали политический пиар по взятию Бахмута – все уперлось в этот город. У них десять месяцев только Бахмут, словно от него зависит вся история фронта. По мнению Лапина, единый теле-марафон не справился с противодействием российского давления на тему Бахмута: "гении коммуникации" повели себя так, что мы Бахмут держим". Нардеп прошлого созыва считает, что Бахмут выполняет главную миссию - оттягивает на себя много российских резервов, утилизирует вагнеровцев. По некоторым оценкам, эти подразделения на 80% перестали существовать. Бахмут оттягивает на себя колоссальное количество российской группировки, тем самым освобождая возможности на других направлениях для подготовки контрнаступления. Игорь Лапин рассказывает, что на южном направлении россияне выстраивают две-три линии обороны. В случае отступления у них есть возможность где-то еще закрепиться. Офицер считает, что Бахмут придется покинуть .

Лапин добавил, что может нависнуть опасность над следующими городами Донбасса, такими как Константиновка, Краматорск, Славянск.

"Заняли ли мы там господствующие высоты, с учетом того, что в Бахмуте мы держим оборону в бетоне многоэтажек и подвалов? Готовы ли запасные рубежи? Этот вопрос сейчас не могу озвучивать", — сказал он мне.

Офицер сообщил, что есть много готовых рубежей, а также проблемы в такой подготовке. Есть проблемы с техникой и материалами. Можно было бы использовать, говорит Лапин, технику "Большого строительства" и бетон, чтобы укреплять эшелоны нашей обороны.

Сколько снарядов нужно ВСУ для наступления

А дальше к другой теме – боеприпасы. Эта тема остается актуальной, особенно на фоне сегодняшних событий, где страны ЕС так и не смогли договориться об условиях совместных закупок боеприпасов для Украины. А следующий раунд этих переговоров перенесен где-то на пятницу, 28 апреля. Мы понимаем, что от поставок боеприпасов в значительной степени зависит готовность наших подразделений и бригад выполнять боевые задачи на поле боя как в обороне, так и в формате подготовки к широкомасштабным наступательным действиям.

Сегодня, 26 апреля, появились данные в американских специализированных изданиях о количестве боеприпасов, передаваемых Украине за весь период боевых действий на текущий этап. На март мы получили от США целых полтора миллиона стандартных боеприпасов калибра 155 мм. Также мы получили 7 тысяч высокоточных боеприпасов Excalibur и около 14 тысяч снарядов для дистанционного минирования. Конечно, уже львиная часть этих боеприпасов применена на поле боя, потому что наши военные говорят, что боеприпасов нужно больше и больше.

Теперь немного статистики по нашему использованию боеприпасов в день и сколько нам их нужно. Все сходятся к тому, что в среднем украинская армия использует где-то 90 тыс. выстрелов калибра 155 мм в месяц, то есть фактически от 3 до 4 тыс. выстрелов в сутки. В то время как у противника этот показатель составляет около 10 тыс. выстрелов, то есть определенное преимущество в боеприпасах у врага сохраняется. Также следует понимать, что эти боеприпасы нами используются только из натовских орудий. На сегодняшний день мы получили где-то 350 орудий калибра 155 мм, соответственно, эти пушки несут на себе основную тяжесть огневого противостояния с РФ. Конечно, у нас есть пушки советского калибра, которых намного больше, где-то в пределах 1500, но достать боеприпасы советского производства гораздо сложнее, чем получить боеприпасы натовского образца.

Сколько нужно боеприпасов для наступления? Есть предварительные оценки, что в любом случае - эти 350 орудий. Хотя некоторые из них нуждаются в ремонте, поэтому около 300 орудий нуждаются в 600 тыс. боеприпасов в месяц. Это та норма, которая необходима на подготовительный этап наступательных действий, затем для ведения самих наступательных действий, где артиллерия сыграет решающую роль и, собственно, для создания запасов.

Каковы перспективы получения этих боеприпасов? Можем утверждать, что после "Рамштайна", переговоров и ожидаемого визита президента Южной Кореи в США, который состоится в этот четверг, 27 апреля, наконец-то будет поднят вопрос о получении нами через США около 500 тыс. снарядов от Южной Кореи. То есть Соединенные Штаты берут в аренду в Южной Корее эти боеприпасы, которые затем вернут, чтобы соблюсти правое поле Южной Кореи по поводу непоставки боеприпасов в зоны конфликтов. Следовательно, потенциально есть все предпосылки, что для наступательных действий в формате подготовки нашего наступления у украинской армии будет достаточное количество боеприпасов. Также к этому прибавляется значительное количество высокоточных боеприпасов типа Excalibur, эффективность которых намного больше по сравнению со стандартными боеприпасами. Кроме того, помним о HIMARS и их боеприпасах с подрывом в воздухе, которые эффективны в борьбе с силами противника. И остается еще два резервных варианта, когда потребуется критическая потребность: с одной стороны – увеличение количества боеприпасов, которые мы потенциально сможем взять из запасов стран НАТО, а второй момент – расконсервирование и поставка кассетных боеприпасов калибра 155 мм, которые США имеют в достаточном количестве. Можем ожидать, что в критический момент можно наконец-то перейти эти "красные линии", которые существуют пока у изголовья американских законодателей, и все же разблокировать этот важный компонент для усиления ВСУ, с точки зрения поставки большого количества боеприпасов калибра 155 мм.