ВСУ точечными ударами уничтожили 300 окупантов в районе Майорска, - Генштаб
Силы обороны Украины точечными ударами ликвидировали около 300 российских захватчиков в районе Майорска в Донецкой области
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .
"В результате точечных ударов подразделений Сил обороны Украины, в районе населенного пункта Майорск накануне уничтожено около 300 оккупантов, которые готовились к очередному нападению. Еще около 60 легкораненых были доставлены на следующий день в медицинские учреждения города Горловка", - говорится в строительстве.
В Генштабе ВСУ добавили, что в населенном пункте Червонопоповка Луганской области уничтожены до 20 военнослужащих противника, а около 30 - получили ранения разной степени тяжести.
Кроме этого, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также позициям комплексов ПВО противника. На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один БПЛА врага.
Воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок и другие важные военные объекты противника.
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