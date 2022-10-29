Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .

"В результате точечных ударов подразделений Сил обороны Украины, в районе населенного пункта Майорск накануне уничтожено около 300 оккупантов, которые готовились к очередному нападению. Еще около 60 легкораненых были доставлены на следующий день в медицинские учреждения города Горловка", - говорится в строительстве.

В Генштабе ВСУ добавили, что в населенном пункте Червонопоповка Луганской области уничтожены до 20 военнослужащих противника, а около 30 - получили ранения разной степени тяжести.

Кроме этого, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также позициям комплексов ПВО противника. На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один БПЛА врага.

Воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок и другие важные военные объекты противника.

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