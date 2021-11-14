ВСУ: те, кто маскируется под мигрантов из Беларуси, на границе будут уничтожаться
Вражеские диверсионно-разведывательные группы с целью попадания на суверенную территорию Украины могут прибегнуть к маскировке и выдавать себя за мигрантов из Азии. В таком случае они будут сразу уничтожаться
С таким заявлением выступила 61 отдельная пехотная егерская бригада Сухопутных сил Вооруженных Сил Украины, выполняющая контртеррористическую, контрдиверсионную и контрразведывательную функцию, передает Еспресо.TV .
"Подразделения 61 обебр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Республикой Беларусь и никакие другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями", - отметила пресс-служба бригады.
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Позже там уточнили предварительное заявление.
"Военнослужащие 61 обебр никоим образом не будут применять оружие против мигрантов.
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Вместе с тем, под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника и именно для борьбы с ними предназначена наша военная часть", - говорят в 61 ОПЕБр ВСУ.
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