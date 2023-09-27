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ВСУ существенно снизили боеспособность российских десантников в районе Новопрокоповки, – ISW

27 сентября, 2023 среда
06:51
Война с Россией

Участие 70-го и 71-го мотострелковых полков РФ в контратаках в районе Новопрокоповки в Запорожье свидетельствует, что украинские контрнаступательные действия могли существенно снизить боеспособность подразделений 7-й и 76-й дивизий российских ВДВ

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По информации ISW, эти российские десантники уже не смогут проводить контратаки вдоль всего украинского прорыва на Ореховском направлении.

"Возможно, российское командование направило 70-й и 71-й мотострелковые полки к обороне и контрнаступлению в районе Новопрокоповки, чтобы дать возможность подразделениям ВДВ сделать приоритетными оборонные действия на западном и восточном флангах украинского выступления на Ореховском направлении", - говорится в отчете ISW.

ISW добавил, что подразделения 70-го и 71-го мотострелковых полков российской армии удерживали позиции вблизи Новопрокопки после того, как отступили с позиций к северу. Теперь они вступают в бой с украинскими силами, поскольку украинское наступление достигло окрестностей Новопрокоповки.

Впрочем, как отмечают в отчете, примерно месяц передышки и возможное переформирование вряд ли компенсируют значительные потери, понесенные частью 70-го и 71-го мотострелковых полков раньше.

Российское командование рискует сделать небоеспособными уже ослабленные подразделения 70-го и 71-го мотострелковых полков, если усиленно привлечь их для контратаки на украинское наступление возле Новопрокоповки, – добавляют в ISW.

Отмечают, что под Токмак дислоцируются и подразделения 42-й мотострелковой дивизии. Это позволяет предполагать, что российское командование не укомплектовало многоэшелонированную оборону на юге Украины. А также что элементы тех российских соединений и частей, которые находятся на передовых позициях, на следующих линиях обороны удерживают позиции в меньшем количестве.

"Наличие подразделений 70-го и 71-го мотострелковых полков в Токмаке свидетельствует, что российские войска развернули подразделения этих полков на всей многоэшелонированной обороне между текущей линией фронта и Токмаком. Однако российские войска, похоже, продолжают развертывать большую часть своей битвы". Запорожской области на непосредственной линии фронта», – отмечено в отчете.

В ISW предполагают, что на тыловых оборонительных позициях могут находиться военные других российских частей и соединений, хотя это маловероятно.

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