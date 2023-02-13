ВСУ способны освоить истребители F-16 за несколько месяцев, — британский эксперт
Президент Ассоциации воздушных и космических сил Великобритании Грег Бегвелл убежден, что украинцы смогут овладеть истребителями F-16 за несколько месяцев
Такое мнение он высказал в эфире телемарафона 13 февраля.
По его словам, украинские военные очень мотивированны быстро учатся.
"Эта система (управления, – ред.) во многом отличается от советского оборудования, которое они использовали раньше, но я уже работал с украинцами и знаю, что они очень быстро осваивают тактику и понимают работу системы", – сказал Бегвелл.
Президент британской ассоциации отметил, что F-16 автоматизированы и очень мощны. Он спрогнозировал, что опытный военный пилот мог бы начать пользоваться таким самолетом через 6-8 недель. В то же время Бегвелл отметил, что обслуживание самолетов занимает больше времени, но помогать с обслуживанием можно и удаленно.
"Я убежден, что мы можем справиться за несколько месяцев. Кто-то скажет, что понадобится от шести месяцев до года и больше и использует это как оправдание, дескать, нам не хватает времени. Но прошел целый год. Мы могли бы сделать это уже дважды", – сказал эксперт.
Также он подчеркнул, что передача Украине истребителей не приведет к эскалации. Бегвелл считает оправданной потребность Украины в 200 истребителях и убежден, что такое количество самолетов найдется.
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