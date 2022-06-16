ВСУ "сожгли" состав гумпомощи, а Россия "помогает" жителям Новой Каховки: новая подборка фейков от РФ
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России на 16 июня
Об этом Центр противодействия дезинформации о СНБО сообщил в телеграмме.
"Российская пресса сообщает, что в Новую Каховку возвращается мирная жизнь, поскольку "россия помогает находящимся в сложном положении". Пропагандисты заявляют: "около двух месяцев местные жители находились без зарплат и пенсий, Киев отключил в регионе мобильную связь и заблокировал банковские карты", – рассказал Центр.
Еще один свежий фейк – по поводу помощи США.
"Представитель президента России д.песков заявил: "США продолжают беды Украины, вооружая ее, и затягивают плохой период для украинского народа", - отмечают в Центре противодействия дезинформации.
Кроме того, российские пропагандисты сообщают, что в Кременной в Луганской области "украинские националисты оставили после себя выжженную землю. Уходя из города, бойцы ВСУ сожгли склад с гуманитарной помощью, когда внутри все еще оставались мирные жители".
- Напомним, 15 июня россияне распространяли фейк, будто Украина сорвала эвакуацию гражданских лиц с завода "Азот" в Северодонецке.
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