Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Операция по обороне Бахмута формировалась комплексно. Она сложна для понимания, но с четкими целями. Вагнеровцы уничтожают город и пытаются продвигаться. Украинская армия активно действует на флангах. То есть не в самом городе, а вокруг Бахмута. ВСУ пытаются отсечь фланги с юга и севера, захватить господствующие высоты и создать условия для котла в Бахмуте", - объяснил Самусь.

По словам военного эксперта, Пригожин хочет сбежать из Бахмута до того, как мышеловка начнет закрываться.

"Пригожин хотел бы получить дивиденды от того, что он положил в Бахмуте десятки тысяч вагнеровцев. Украинская армия осуществляет условия по охвату Бахмута и созданию мышеловки, в которой могут оказаться те же вагнеровцы. Хотя Пригожин уже заявил, что он будет выводить свои войска 25 мая. Пригожин хочет бежать из Бахмута до того, как мышеловка начнет закрываться и там окажутся регулярные войска РФ. Чтобы потом сказать, что регулярная армия России не смогла удержать Бахмут", - подчеркнул Самусь.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что россияне в попытках захватить Бахмут потеряли в общей сложности около 70 тыс. убитыми и ранеными.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что контрнаступление ВСУ под Бахмутом выполнило основные задачи, которые перед ним ставило командование украинской армии.

Российские захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.













































