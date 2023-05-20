ВСУ создают условия по охвату Бахмута, - военный эксперт Самусь
Военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network, эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь отметил, что украинские защитники работают над созданием мышеловки в Бахмуте
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Операция по обороне Бахмута формировалась комплексно. Она сложна для понимания, но с четкими целями. Вагнеровцы уничтожают город и пытаются продвигаться. Украинская армия активно действует на флангах. То есть не в самом городе, а вокруг Бахмута. ВСУ пытаются отсечь фланги с юга и севера, захватить господствующие высоты и создать условия для котла в Бахмуте", - объяснил Самусь.
По словам военного эксперта, Пригожин хочет сбежать из Бахмута до того, как мышеловка начнет закрываться.
"Пригожин хотел бы получить дивиденды от того, что он положил в Бахмуте десятки тысяч вагнеровцев. Украинская армия осуществляет условия по охвату Бахмута и созданию мышеловки, в которой могут оказаться те же вагнеровцы. Хотя Пригожин уже заявил, что он будет выводить свои войска 25 мая. Пригожин хочет бежать из Бахмута до того, как мышеловка начнет закрываться и там окажутся регулярные войска РФ. Чтобы потом сказать, что регулярная армия России не смогла удержать Бахмут", - подчеркнул Самусь.
- Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что россияне в попытках захватить Бахмут потеряли в общей сложности около 70 тыс. убитыми и ранеными.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что контрнаступление ВСУ под Бахмутом выполнило основные задачи, которые перед ним ставило командование украинской армии.
- Российские захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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