ВСУ создают благоприятные условия для дальнейшего наступления, - ОК "Юг"
В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ВСУ работают над созданием благоприятных условий для дальнейшего наступления в Херсонской области
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация на Южнобугском направлении остается сложной, но контролируемой Силами обороны. Наши подразделения продолжают активные боевые действия и сосредотачивают основные усилия на удержании освобожденных территорий и создании благоприятных условий для развития дальнейшего наступления и освобождения захваченных врагом населенных пунктов", - пишут в ОК.
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили около 90 огневых задач. Украинцы нанесли удары по позициям оккупантов и районам сосредоточения живой силы и техники.
Потери РФ еще разведываются.
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