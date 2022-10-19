Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация на Южнобугском направлении остается сложной, но контролируемой Силами обороны. Наши подразделения продолжают активные боевые действия и сосредотачивают основные усилия на удержании освобожденных территорий и создании благоприятных условий для развития дальнейшего наступления и освобождения захваченных врагом населенных пунктов", - пишут в ОК.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили около 90 огневых задач. Украинцы нанесли удары по позициям оккупантов и районам сосредоточения живой силы и техники.

Потери РФ еще разведываются.

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