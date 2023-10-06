ВСУ создали дальнобойный огневой кулак, из-за этого РФ не может вести контрбатарейную борьбу, - Ракетные войска

Об этом сообщил начальник ГУ Ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем ГШ ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов.

Он подчеркнул, что главные факторы успешности современной артиллерии - это автоматизация, новейшие цифровые разработки для артразведки и автоматизированных систем управления огнем и средства контрбатарейной борьбы. ВСУ выявляет артиллерию россиян и может уничтожать ее до того, как РФ будет готова атаковать украинские позиции.

"Благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам мы скомбинировали и создали дальнобойный "огневой кулак", который бьет настолько мощно, что враг уже не может вести с нами действенную контрбатарейную борьбу", - подчеркнул Баранов.

Он отметил, что успех западной артиллерии обусловлен обучаемостью личного состава, применением новых программных продуктов и внедрением автоматизированной системы управления огнем.

Сейчас большинство до 90% огневого поражения сил и средств россиян приходится на ракетные войска и артиллерию ВСУ.

"Мы овладеваем западными артиллерийскими системами в разы быстрее, чем это предусмотрено стандартами НАТО", - подчеркнул Баранов.