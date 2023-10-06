ВСУ создали дальнобойный огневой кулак, из-за этого РФ не может вести контрбатарейную борьбу, - Ракетные войска
С помощью западных ракетно-артиллерийских систем, обладающих новыми программными продуктами и автоматизированной системой управления огнем, ВСУ создали сверхмощный дальнобойный огневой кулак
Об этом сообщил начальник ГУ Ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем ГШ ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов.
Он подчеркнул, что главные факторы успешности современной артиллерии - это автоматизация, новейшие цифровые разработки для артразведки и автоматизированных систем управления огнем и средства контрбатарейной борьбы. ВСУ выявляет артиллерию россиян и может уничтожать ее до того, как РФ будет готова атаковать украинские позиции.
"Благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам мы скомбинировали и создали дальнобойный "огневой кулак", который бьет настолько мощно, что враг уже не может вести с нами действенную контрбатарейную борьбу", - подчеркнул Баранов.
Он отметил, что успех западной артиллерии обусловлен обучаемостью личного состава, применением новых программных продуктов и внедрением автоматизированной системы управления огнем.
Сейчас большинство до 90% огневого поражения сил и средств россиян приходится на ракетные войска и артиллерию ВСУ.
"Мы овладеваем западными артиллерийскими системами в разы быстрее, чем это предусмотрено стандартами НАТО", - подчеркнул Баранов.
- Правительство Дании выделило 100 млн датских крон (13,4 млн евро) на общую европейскую закупку 155-мм артиллерийских снарядов для Украины, поставки которых ожидаются в 2024 году в рамках работы Европейского оборонного агентства.
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