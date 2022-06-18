Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины .

Кроме техники наши защитники ликвидировали личный состав российских захватчиков: "Аэроразведка Нацгвардии обнаружила вражескую технику и передала координаты артиллеристам Вооруженных сил Украины. Они поразили три многоцелевых тягача легкобронированных, один вывели из строя и покрошили живую силу захватчиков".

"Мы хорошо наладили кооперацию с "артой" Вооруженных сил Украины. Это позволяет максимально эффективно действовать в районе нашей ответственности. Но мы не только обнаруживаем приоритетные цели, но и корректируем огонь и фиксируем его результат", – сообщил командир подразделения аэроразведки гвардейцев.

В ведомстве пригласили вступать в ряды НГУ, ВСУ или ТрО.

18 июня украинские военные уничтожили из британских гаубиц российские боевые машины и танк вместе с экипажами.

Горные штурмовики ВСУ показали , как уничтожают бронетехнику РФ из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".

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