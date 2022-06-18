ВСУ совместно с НГУ уничтожили три многоцелевых тягача рашистов на Харьковщине
Аэроразведка Нацгвардии обнаружила вражескую технику, артиллеристы Вооруженных сил Украины уничтожили три многоцелевых легкобронированных тягача и еще один вывели из строя
Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины .
Кроме техники наши защитники ликвидировали личный состав российских захватчиков: "Аэроразведка Нацгвардии обнаружила вражескую технику и передала координаты артиллеристам Вооруженных сил Украины. Они поразили три многоцелевых тягача легкобронированных, один вывели из строя и покрошили живую силу захватчиков".
"Мы хорошо наладили кооперацию с "артой" Вооруженных сил Украины. Это позволяет максимально эффективно действовать в районе нашей ответственности. Но мы не только обнаруживаем приоритетные цели, но и корректируем огонь и фиксируем его результат", – сообщил командир подразделения аэроразведки гвардейцев.
В ведомстве пригласили вступать в ряды НГУ, ВСУ или ТрО.
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