Детали телефонного разговора с Милли Залужный обнародовал на своей facebook-странице.

"Каждый телефонный разговор с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли я начинаю со слов благодарности лично генералу, президенту Байдену и всему Американскому народу за помощь, благодаря которой мы продолжаем борьбу. Несмотря на абсолютное огневое преимущество, увеличение количества войск и соответственно, атак путем, в том числе мобилизованных, противник успеха не имеет. Благодаря мужеству и профессиональности украинских солдат и офицеров наши рубежи остаются неизменными, а оборонная операция выполняется успешно в соответствии с планом", - пишет Залужный.

По словам главнокомандующего ВСУ, Силы обороны Украины сосредотачивают усилия на освобождении оккупированных территорий, обеспечении прикрытия объектов критической инфраструктуры средствами ПВО, формировании и подготовке резервов, а также чтобы не допустить захвата врагом новых участков.

25 октября главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в разговоре со своим американским коллегой Марком Милли поделился украинским опытом противодействия массированным атакам БПЛА типа Shahed-136.

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