ВСУ сняли флаг оккупантов в селе под Балаклеей

Об этом сообщили в первой отдельной бригаде спецназначения имени Ивана Богуна.

"Воины нашего батальона Дикое поле сняли красное знамя российской десантуры над селом Новая Гусаровка под Балаклеей", - говорится в сообщении бригады.

В соцсетях и СМИ в последние дни пишут об успешных контрнаступательных действиях ВСУ в районе Балаклеи, однако официальных сообщений не было.

7 сентября на войне в Украине ликвидировали двух майоров армии РФ.

Согласно вечернему сведению Генштаба ВСУ 7 сентября, на Донбассе российский агрессор наступал в направлении Соледара и Бахмута, но украинские защитники сумели отразить атаки.

С начала суток, 7 сентября, россияне нанесли более 8 ракетных и 10 авиационных ударов по объектам на территории Украины.

На Херсонском направлении фронта ВСУ сократили российский артиллерийский дивизион до 60%.

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