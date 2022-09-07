ВСУ сняли флаг оккупантов в селе под Балаклеей
Украинские военные сняли флаг оккупантов в селе Новая Гусаровка вблизи Балаклеи Харьковской области
Об этом сообщили в первой отдельной бригаде спецназначения имени Ивана Богуна.
"Воины нашего батальона Дикое поле сняли красное знамя российской десантуры над селом Новая Гусаровка под Балаклеей", - говорится в сообщении бригады.
В соцсетях и СМИ в последние дни пишут об успешных контрнаступательных действиях ВСУ в районе Балаклеи, однако официальных сообщений не было.
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